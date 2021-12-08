Британский врач рассказал о необычном симптоме «омикрона»

У детей, заразившихся разновидностью коронавируса «омикрон» может появляться необычная сыпь, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британского врача Дэвида Ллойда.

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По его словам, у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако до 15% несовершеннолетних пациентов сталкивались именно с необычной сыпью.

По словам медика, симптомы заболевания у детей и взрослых отличаются. «Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — отметил Ллойд.

Напомним, «омикрон» быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это происходит за 3-5 дней.

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