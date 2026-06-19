Для злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД), безусловно, нужно разрабатывать отдельные протоколы наказания, но так, чтобы это не касалось рядовых водителей «не без греха». Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Российские власти намерены найти новые меры воздействия на тех, кто систематически или грубо нарушает требования по обеспечению безопасности дорожного движения, пишет ТАСС со ссылкой на утверждённый правительством РФ документ. Шапарин заявил, что сейчас даже не прописаны термины «грубое» или «систематическое» нарушение.

«В КоАПе нет четкого разделения, что такое систематическое нарушение, а что – грубое. Была попытка ввести штраф за опасное вождение, но не получилось. Тех, кто ездит с полным пренебрежением к требованиям общества, безусловно, нужно наказывать дополнительно, потому что обычные статьи КоАП они не понимают. Такая нормативная база должна приниматься с учетом интересов большинства, чтобы не задеть обычного автовладельца, который иногда нарушает. Такие инструменты должны быть точечными, поэтому норма про опасное вождение и не может быть имплементирована в законодательство», - уточнил он.