Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%

Как отмечает регулятор, инфляционные ожидания бизнеса и населения снизились, но в целом продолжают оставаться на повышенном уровне, «что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции».

«Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жёсткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии», - говорится в сообщении.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 июля.

Ранее исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин заявил «Радиоточке НСН», что бизнес надеется на снижение ключевой ставки хотя бы до 12% к концу года.

