Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%
Центробанк России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - с 14,5% до 14,25%. Об этом сообщает RT.
Как отмечает регулятор, инфляционные ожидания бизнеса и населения снизились, но в целом продолжают оставаться на повышенном уровне, «что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции».
«Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жёсткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии», - говорится в сообщении.
Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 июля.
Ранее исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин заявил «Радиоточке НСН», что бизнес надеется на снижение ключевой ставки хотя бы до 12% к концу года.
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