СМИ назвали причину отмены переговоров Ирана и США в Швейцарии

Иран принял решение отложить переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Переговоры США и Ирана отменили в Швейцарии

Собеседники газеты утверждают, что Тегеран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане, что предусматривает подписанное соглашение.

«Посредники работают над разрешением этого вопроса», — отметили они.

При этом один из источников указал, что Иран настаивает на своём принципе «нет Ливана — нет сделки».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить израильские войска из южных районов Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПереговорыИран

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