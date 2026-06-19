СМИ назвали причину отмены переговоров Ирана и США в Швейцарии
Иран принял решение отложить переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.
Собеседники газеты утверждают, что Тегеран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане, что предусматривает подписанное соглашение.
«Посредники работают над разрешением этого вопроса», — отметили они.
При этом один из источников указал, что Иран настаивает на своём принципе «нет Ливана — нет сделки».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить израильские войска из южных районов Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пока 15 тысяч за килограмм: Цены на красную икру снизятся к августу
- Более 200 украинских дронов были сбиты на Россией за шесть часов
- Уголовка за побои: Меркачева объяснила поправки в статье о домашнем насилии
- Определен состав групп Пути РПЛ Кубка России по футболу 2026/2027
- СМИ назвали причину отмены переговоров Ирана и США в Швейцарии
- Песков назвал впечатляющими результаты ударов ВС РФ по территории Украины
- Милонов поспорил с Делягиным об аналоге «Московского долголетия» для детей
- Привет блогерам: Меры против злостных нарушителей ПДД призвали вводить точечно
- Адвокат Бенхин рассказал о штрафах для АЗС за необоснованное повышение цен
- Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%