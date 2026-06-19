СМИ назвали причину отмены переговоров Ирана и США в Швейцарии

Средства ПВО сбили не менее 37 БПЛА на подлете к Москве В аэропорту Домодедово не смогли приземлиться три самолета Движение на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД временно закрыто Акции памяти пройдут в Москве ко Дню памяти и скорби Завершена реконструкция школы №2073 в ТиНАО Семейный фестиваль «Традиция» пройдет в кинопарке «Москино» в выходные