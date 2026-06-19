В Подмосковье из-за атаки БПЛА погибла восьмилетняя девочка

«Из-за последствий... атаки БПЛА в Жуковском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала», - указал губернатор.

Как уточнил Воробьев, в Подмосковье было повреждено 18 многоквартирных домов, в том числе 13 в Котельниках, два в Люберцах и по одному — в Раменском, Жуковском, Балашихе.

Ранее губернатор рассказал, что при атаке беспилотников в области пострадали 16 человек.

