В Подмосковье из-за атаки БПЛА погибла восьмилетняя девочка

Ребенок погиб из-за последствий удара беспилотников ВСУ по Московской области 18 июня. Об этом написал глава региона Андрей Воробьев на платформе «Макс».

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«Из-за последствий... атаки БПЛА в Жуковском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала», - указал губернатор.

Как уточнил Воробьев, в Подмосковье было повреждено 18 многоквартирных домов, в том числе 13 в Котельниках, два в Люберцах и по одному — в Раменском, Жуковском, Балашихе.

Ранее губернатор рассказал, что при атаке беспилотников в области пострадали 16 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиМосковская Область

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