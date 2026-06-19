Песков назвал впечатляющими результаты ударов ВС РФ по территории Украины
19 июня 202614:32
Алексей Филимонов
Журналистам следует поискать «больше съёмок из различных городов Украины». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Съёмки впечатляющие по результатам ударов наших вооружённых сил», - сказал он в ходе брифинга.
Представитель Кремля добавил, что удары ВС РФ «будут продолжаться».
Ранее Песков заявил, что ситуация на фронтах для украинской армии «скоро станет совсем катастрофической», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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