Песков назвал впечатляющими результаты ударов ВС РФ по территории Украины

Журналистам следует поискать «больше съёмок из различных городов Украины». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Съёмки впечатляющие по результатам ударов наших вооружённых сил», - сказал он в ходе брифинга.

Представитель Кремля добавил, что удары ВС РФ «будут продолжаться».

Ранее Песков заявил, что ситуация на фронтах для украинской армии «скоро станет совсем катастрофической», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков

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