Милонов поспорил с Делягиным об аналоге «Московского долголетия» для детей

Вопрос доступности бесплатных кружков и секций для детей в регионах остаётся острым, однако в крупных городах ситуация выглядит более оптимистично, сказал НСН Виталий Милонов.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН напомнил своему коллеге по Госдуме Михаилу Делягину, что во многих регионах России уже существуют бесплатные секции для детей.

Программа «Московское долголетие» стала примером комплекса мер по поддержке людей старшего возраста, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и предложил создать аналогичную сеть бесплатных кружков для детей из небогатых семей, пишет ТАСС. Милонов удивился предложению коллеги.

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«Мне немного странно это слышать, поскольку бесплатные кружки и секции в Москве и в других городах существуют и весьма востребованы. Я, как многодетный родитель, пользуюсь всеми преимуществами наших кружков, и часть моих детей занимается в бесплатных секциях — это и футбол, и рисование. Секции являются неотъемлемой частью образования наших детей. При этом не стоит ограничиваться только спортом, рисованием или музыкой: можно заняться, например, робототехникой. Появляются новые интереснейшие направления. Но бесплатные секции, конечно, не могут удовлетворить все запросы. И, безусловно, есть дефицитные регионы, где крайне сложно это профинансировать. Однако детям, у которых действительно есть потенциал, в первую очередь нужно дать возможность развиваться», — рассказал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что массовый детский спорт нужно начинать с дворов, но типовые площадки не завлекают подростков, для этого нужны авторитетные фигуры.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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