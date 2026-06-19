Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН напомнил своему коллеге по Госдуме Михаилу Делягину, что во многих регионах России уже существуют бесплатные секции для детей.

Программа «Московское долголетие» стала примером комплекса мер по поддержке людей старшего возраста, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин и предложил создать аналогичную сеть бесплатных кружков для детей из небогатых семей, пишет ТАСС. Милонов удивился предложению коллеги.