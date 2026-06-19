Песков: Ситуация на фронтах для ВСУ «скоро станет совсем катастрофической»

Комментируя атаку на Москву 18 июня, он указал, что «киевский режим продолжает свою линию и это не линия на переговоры».



Представитель Кремля добавил, что ситуация на фронтах для ВСУ «скоро станет совсем катастрофической» - этим и объясняются украинские удары по России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет наносить массированные удары по целям, «от состояния которых напрямую зависит их боеспособность» ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».