Песков: Ситуация на фронтах для ВСУ «скоро станет совсем катастрофической»
Украина находится в очень трудном положении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя атаку на Москву 18 июня, он указал, что «киевский режим продолжает свою линию и это не линия на переговоры».
Представитель Кремля добавил, что ситуация на фронтах для ВСУ «скоро станет совсем катастрофической» - этим и объясняются украинские удары по России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет наносить массированные удары по целям, «от состояния которых напрямую зависит их боеспособность» ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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