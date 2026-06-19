Песков: Необходимость контактов РФ и ЕС диктует логика здравого смысла
Контакты России и Европы необходимы с точки зрения здравого смысла, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналистам.
«Сама логика здравого смысла... диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов... которые на повестке дня и которые являются вызовами для нас», - сказал представитель Кремля.
Песков назвал эти вопросы сложнейшими.
Кроме того, пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам с Европой. Как отметил Песков, Россия не инициировала сворачивание таких контактов.
Ранее СМИ сообщили, что подавляющее большинство стран Евросоюза выступили за переговоры с Россией по конфликту на Украине.
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