На российских границах ужесточили контроль из-за «омикрон»-штамма

Контроль на российских границах ужесточен в связи с обнаружением штамма коронавираса «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По словам главы надзорного ведомства, пограничники тщательно проверяют граждан, возвращающихся из Африки через другие государства на предмет ограничения сообщения с данными странами. Эта информация передается в Роспотребнадзор для решения вопроса о необходимости изоляции человека.

Накануне стало известно, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» подтвердили в РФ у двух пациентов, которые прибыли в страну из ЮАР.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоспотребнадзорГраницаПограничники
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