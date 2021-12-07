На российских границах ужесточили контроль из-за «омикрон»-штамма

По словам главы надзорного ведомства, пограничники тщательно проверяют граждан, возвращающихся из Африки через другие государства на предмет ограничения сообщения с данными странами. Эта информация передается в Роспотребнадзор для решения вопроса о необходимости изоляции человека.

Накануне стало известно, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» подтвердили в РФ у двух пациентов, которые прибыли в страну из ЮАР.



