Бразилия намерена приобрести 10 млн доз российской вакцины «Спутник V»
Власти Бразилии готовы приобрести 10 млн доз российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Как отметил первый заместитель главы Минздрава Элсиу Франку, Бразилия подпишет контракт на приобретение препарата, если «цена будет приемлемой».
Власти планируют произвести оплату после одобрения экстренного использования «Спутника V» Национальным агентством по санитарному надзору.
В январе стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и фармкомпания União Quimica запустили вакцинацию «Спутником V» в Бразилии. Тогда прививку получили первые 20 бразильцев-сотрудников посольства в России.
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