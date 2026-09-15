СМИ сообщили о наступлении великого топливного кризиса
Глобальный топливный кризис на фоне ситуации на Ближнем Востоке уже наступил. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Руководители нефтяных компаний заявляют, что великий топливный кризис уже наступил», - пишет газета.
В публикации отмечается что по всему миру коммерческие запасы топлива истощаются более полугода. При этом почти исчерпаны возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН спрогнозировал, что спрос на нефть останется высоким в 2026 и 2027 годах, а в ближайшее время коридор цен будет в диапазоне $70-80 за баррель топлива марки Brent.
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