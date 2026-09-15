СМИ сообщили о наступлении великого топливного кризиса

«Руководители нефтяных компаний заявляют, что великий топливный кризис уже наступил», - пишет газета.

В публикации отмечается что по всему миру коммерческие запасы топлива истощаются более полугода. При этом почти исчерпаны возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН спрогнозировал, что спрос на нефть останется высоким в 2026 и 2027 годах, а в ближайшее время коридор цен будет в диапазоне $70-80 за баррель топлива марки Brent.

