Выше инфляции: Рост цен на лекарства оценили в 9%
Виктор Дмитриев заявил НСН, что средний чек россиян в аптеках сокращается, несмотря на рост цен.
Препараты из перечня жизненно необходимых растут в цене всего на 2-3%, остальные – до 9%, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«Средний чек у нас сократился, стал меньше. Влияет здоровье населения, плюс платежеспособность, стали меньше покупать. Если говорить о росте цен, у нас есть список жизненно необходимых препаратов. Цены препаратов, которые в этот список не входят, превышают уровень инфляции. Если уровень инфляции 4%, то рост цен на препараты из списка ЖНВЛП составляет примерно 2,5-3%, на другие препараты доходит до 9%», - рассказал он.
В России в крупных городах в одном доме может быть три аптеки, а в отдаленных населенных пунктах – ни одной, этот дисбаланс предстоит решить, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
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