В Госдуме попросили Минцифры разобраться с навязчивыми звонками после просмотра сайтов

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил отделить согласие на обработку персональных данных от разрешения использовать информацию для телефонных звонков. Об этом сообщает Life.ru.

Парламентарий обратился с соответствующей инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Плякин обратил внимание на практику, когда человек заходит на коммерческий сайт, - например, изучить цены и модели автомобилей - не указывая контактных данных и не оставляя заявок, однако впоследствии ему звонят менеджеры портала. Такое может происходить из-за технологий идентификации пользователей, сопоставления данных, их передаче информации организации. Согласие на обработку персональных данных при использовании сайта может называться формальным основанием для контакта. Как отметил депутат, посещение ресурса не должно «автоматически превращаться в разрешение на телефонный контакт».

Плякин призвал законодательно разграничить согласия на обработку персональных данных и использование этой информации для звонков. Необходимо, чтобы разрешение на такой контакт было отдельным, явным и осознанным.

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН заявил, что недобросовестные сотрудники компаний могут использовать в своих целях информацию о пользователях, которую собирает «умная» техника.

