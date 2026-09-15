Российские судьи не успевают следить за повесткой из-за обилия повседневных и типичных задач, которые вполне могут быть переданы искусственному интеллекту (ИИ), заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.



95% российских судей к 2030 году будут использовать в работе нейросети. Такие показатели заложены в Концепции внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в судопроизводство, утвержденной председателем Верховного суда Игорем Красновым. Айвар поддержала эту инициативу.