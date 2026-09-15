Разгрузят мозг: Как нейросети помогут российским судьям

Внедрение ИИ-помощника разгрузит судебную систему и поможет ускорить работу, заявила НСН Людмила Айвар.

Российские судьи не успевают следить за повесткой из-за обилия повседневных и типичных задач, которые вполне могут быть переданы искусственному интеллекту (ИИ), заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

95% российских судей к 2030 году будут использовать в работе нейросети. Такие показатели заложены в Концепции внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в судопроизводство, утвержденной председателем Верховного суда Игорем Красновым. Айвар поддержала эту инициативу.

Утечки, взломы и ошибки: Кто должен следить за «хулиганством» нейросетей
«Я отношусь положительно к использованию искусственного интеллекта, потому что у нас большое количество дел имеет идентичный характер, который не требует глубоких юридических познаний и аналитики или каких-то “судейских мозгов”. Например, расторжение брака у лиц, имеющих несовершеннолетних детей. Иски об определении места жительства детей рассматриваются отдельно. К тому же, ИИ настолько продуктивно развивается, что может анализировать весь спектр законодательства, который регулирует правоотношения. Многие судьи в глаза могли не видеть какое-то постановление Пленума или рекомендаций Верховного суда, потому что им просто некогда — они заняты рутинной работой. Если на одно дело приходится 15 минут, то в день их может быть по 100 с лишним — это серьезная нагрузка на мозги. А нейросеть могла бы оказать огромную помощь в поиске законодательной базы, но выносить решения она не будет», — указала она.

Ранее юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин объяснил НСН, зачем судьям ИИ в работе.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СудьяНейросетьИскусственный ИнтеллектСуд

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