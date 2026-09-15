Фармацевтическая индустрия пожаловалась на дефицит квалифицированных кадров

Фармацевтическая индустрия нуждается в квалифицированных кадрах, это особая сфера с усложненным поиском кандидатов, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Наша отрасль в непростой экономической ситуации остается той, где растет занятость. Мы производим больше, людей нужно больше. Мы, скорее, говорим о дефиците квалифицированных кадров, чем о том сокращении, которое иногда наблюдается в других отраслях. Другое дело, что у нас достаточно специфическая отрасль, взять просто человека с улицы, грубо говоря, мы не можем. Это серьезная подготовка, либо химическое, либо медицинское образование. Это накладывает ряд ограничений», - подчеркнул он.

С началом осеннего сезона традиционно растет спрос на лекарства: россияне готовятся к всплеску ОРВИ, гриппа и других сезонных заболеваний. При этом фармацевтический рынок в 2026 году демонстрирует неоднозначную динамику. По итогам 2025 года объем российского фармрынка вырос на 17% и достиг 3,34 трлн рублей.

Однако рост в денежном выражении не означает увеличения доступности лекарств. В первом полугодии 2026 года продажи препаратов в российских аптеках в натуральном выражении снизились на 3,1% — до 2,35 млрд упаковок. Одновременно эксперты отмечают постепенное вымывание из ассортимента наиболее дешевых препаратов: в частности, лекарств стоимостью до 200 рублей.

