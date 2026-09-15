Эксперименты с БПЛА: Как в России решат проблему дефицита аптек
Виктор Дмитриев заявил НСН, что в России до сих фиксируется дефицит аптек, несмотря на большое количество сетей.
В России в крупных городах в одном доме может быть три аптеки, а в отдаленных населенных пунктах – ни одной, этот дисбаланс предстоит решить, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«Мы четко видим дисбаланс. С одной стороны, в больших городах порой в одном доме по три аптеки, а две из них с одним и тем же названием. С другой стороны, есть поглощение крупными сетями мелких аптек. При этом мы продолжаем ощущать дефицит аптек в отдаленной сельской местности. Именно поэтому сегодня речь идет о начале работы передвижных аптек в таких отдаленных населенных пунктах. Пока не можем однозначно оценить эффективность этого эксперимента, но это востребовано в ряде регионов, где он проходит. В труднодоступной местности даже уже пробуют использовать БПЛА, чтобы доставить препарат до конкретного человека», - рассказал он.
Фармацевтические склады сегодня дополнительно защищаются от атак БПЛА, в большей степени ответственность лежит на самом бизнесе, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
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