Производство «Спутник V» в Бразилии ожидается к апрелю

Производство российской вакцины «Спутник V» в Бразилии ожидается к апрелю. Об этом сообщает ТАСС.

Фармкомпания страны Uniao Quimica уже начала экспериментальное производство активных компонентов "Спутник V» для исследования. Производство в полном объеме планируется на апрель.

Агентство Reuters в четверг сообщило, что регулирующий орган Бразилии запросил дополнительные данные о российской вакцине против коронавируса.

Ранее стало известно, что регистрация вакцины «Спутник-V» в Мексике ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24».





