Производство «Спутник V» в Бразилии ожидается к апрелю
Производство российской вакцины «Спутник V» в Бразилии ожидается к апрелю. Об этом сообщает ТАСС.
Фармкомпания страны Uniao Quimica уже начала экспериментальное производство активных компонентов "Спутник V» для исследования. Производство в полном объеме планируется на апрель.
Агентство Reuters в четверг сообщило, что регулирующий орган Бразилии запросил дополнительные данные о российской вакцине против коронавируса.
Ранее стало известно, что регистрация вакцины «Спутник-V» в Мексике ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24».
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