Производители объяснили рост спроса на антидепрессанты в России

В России отмечается рост спроса на антидепрессанты, что обусловлено стрессом, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Антидепрессанты у нас продаются только по рецепту. Мы отмечаем, что спрос на них растет. Это объясняется той непростой обстановкой, в которой мы находимся. Те регионы, которые сегодня чаще сталкиваются с атаками БПЛА, там народ постоянно находится в стрессовой ситуации. Поэтому логично, что растет спрос на такие препараты. Конечно, не стоит даже думать, что можно их как-то назначить себе самому, обязательно обращайтесь к врачу, чтобы не сделать себе хуже», - подчеркнул он.

С началом осеннего сезона традиционно растет спрос на лекарства: россияне готовятся к всплеску ОРВИ, гриппа и других сезонных заболеваний. При этом фармацевтический рынок в 2026 году демонстрирует неоднозначную динамику. По итогам 2025 года объем российского фармрынка вырос на 17% и достиг 3,34 трлн рублей.

Однако рост в денежном выражении не означает увеличения доступности лекарств. В первом полугодии 2026 года продажи препаратов в российских аптеках в натуральном выражении снизились на 3,1% — до 2,35 млрд упаковок. Одновременно эксперты отмечают постепенное вымывание из ассортимента наиболее дешевых препаратов: в частности, лекарств стоимостью до 200 рублей.

