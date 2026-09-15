У нас замена: Фармацевты раскрыли, почему лекарства дорожают

Дефицита лекарств в России нет, но на смену старым лекарствам приходят более современные, они стоят дороже, но и признаны более эффективными, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Дефицита лекарств нет, и мы его не ожидаем. У нас происходит уход более старых лекарств, они более дешевые, но заменяются на современные. Я часто слышу переживания на этот счет. Если говорить о ценах, это отменяется, но при этом такая ситуация происходит везде, так как научный прогресс не стоит на месте. Если 20-30 лет назад мы ездили на автомобили «Жигули», то сейчас мы ездим на более дорогих машинах, никому в голову не приходит вернуться на старые варианты, только в качестве раритета. Препараты у нас меняются, с новыми оболочками, современными технологиями. Плавно вымываются дешевые препараты, они замещаются более эффективными и более дорогими. Но в итоге даже общий курс лечения с новыми лекарствами оказывается дешевле, никаких тревог здесь нет», - отметил он.

С началом осеннего сезона традиционно растет спрос на лекарства: россияне готовятся к всплеску ОРВИ, гриппа и других сезонных заболеваний. При этом фармацевтический рынок в 2026 году демонстрирует неоднозначную динамику. По итогам 2025 года объем российского фармрынка вырос на 17% и достиг 3,34 трлн рублей.

Однако рост в денежном выражении не означает увеличения доступности лекарств. В первом полугодии 2026 года продажи препаратов в российских аптеках в натуральном выражении снизились на 3,1% — до 2,35 млрд упаковок. Одновременно эксперты отмечают постепенное вымывание из ассортимента наиболее дешевых препаратов: в частности, лекарств стоимостью до 200 рублей.

