Захарова: Против РФ ввели 35 тысяч санкций
Против России ввели всего около 35 тысяч санкций. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, она отметила, что на деле «это не санкции, а часть объявленной России гибридной войны».
По её словам, Москва считает введённые против неё рестрикции незаконными.
«Санкции только Совет Безопасности ООН принимать может», — заключила дипломат.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России всего лишь на одну неделю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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