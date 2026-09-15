Выступая на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, она отметила, что на деле «это не санкции, а часть объявленной России гибридной войны».

По её словам, Москва считает введённые против неё рестрикции незаконными.

«Санкции только Совет Безопасности ООН принимать может», — заключила дипломат.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России всего лишь на одну неделю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

