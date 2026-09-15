Лавров: Россия приветствует заинтересованность США в урегулировании на Украине
Россия приветствует инициативы партнеров по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На посольском круглом столе он указал, что Москва приветствует заинтересованность Вашингтона содействовать урегулированию, отметив, что США «понимают первопричины этого конфликта».
«В отличие от всех других западных стран, которые уперлись в то, что Украина имеет право делать всё, что она хочет», - заключил дипломат.
Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по производству дизеля в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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