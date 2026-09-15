На посольском круглом столе он указал, что Москва приветствует заинтересованность Вашингтона содействовать урегулированию, отметив, что США «понимают первопричины этого конфликта».

«В отличие от всех других западных стран, которые уперлись в то, что Украина имеет право делать всё, что она хочет», - заключил дипломат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по производству дизеля в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».