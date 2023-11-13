Больше половины клинических исследований лекарств проводятся в Москве

57% из всех исследований 1-4 фазы, проходящих в России, проводятся в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, ранее эта цифра составляла 42%.

Ракова отметила, что в условиях санкций стоит задача обеспечивать жителей Москвы всеми необходимыми лекарствами. В городе сформирована экосистема для проведения клинических исследований препаратов с единым центром коммуникации — Московским центром инновационных технологий в здравоохранении.

За год действия программы в исследовательских центрах стартовали 19 исследований биоаналогов и дженериков, 22 исследований оригинальных препаратов, 11 – вакцин против туберкулеза, пневмококка и COVID-19.

Фармацевты поддерживают онлайн-торговлю лекарственными препаратами, однако следует помнить, что лекарства — сложный товар, требующий надлежащего хранения при должной температуре. Об этом НСН заявила ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.





