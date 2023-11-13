Больше половины клинических исследований лекарств проводятся в Москве
Поддержку в проведении 52 клинических исследований по 14 терапевтическим областям получили от города 12 фармкомпаний. Соответствующую программу правительство Москвы запустило осенью 2022 года.
Благодаря ей фармкомпании, проводящие исследования на базе городских медучреждений, могут получать поддержку не только финансовую, но и организационную.
57% из всех исследований 1-4 фазы, проходящих в России, проводятся в Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, ранее эта цифра составляла 42%.
Ракова отметила, что в условиях санкций стоит задача обеспечивать жителей Москвы всеми необходимыми лекарствами. В городе сформирована экосистема для проведения клинических исследований препаратов с единым центром коммуникации — Московским центром инновационных технологий в здравоохранении.
За год действия программы в исследовательских центрах стартовали 19 исследований биоаналогов и дженериков, 22 исследований оригинальных препаратов, 11 – вакцин против туберкулеза, пневмококка и COVID-19.
Фармацевты поддерживают онлайн-торговлю лекарственными препаратами, однако следует помнить, что лекарства — сложный товар, требующий надлежащего хранения при должной температуре. Об этом НСН заявила ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru