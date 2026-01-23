Глава Евросовета: ЕС поддержит Гренландию
23 января 202605:34
Европейский союз будет играть важную роль в Арктике, сообщает РИА Новости.
Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта. По его словам, Гренландия может рассчитывать на поддержку Евросоюза. Он указал, что ЕС будет играть важную роль в Арктике, а Гренландия и Дания могут рассчитывать на поддержку ЕС.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предложит жителям Гренландии по $1 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Евросовета: ЕС поддержит Гренландию
- СМИ: Россиян начали атаковать с помощью дипфейков из 2016-го
- Ушаков: РФ продолжит добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования дипломатией
- СМИ: Недостатки расследования и брань фигурантов помешали утвердить обвинение по делу генерала Булгакова
- Дмитриев назвал важными прошедшие переговоры с делегацией США в Кремле
- Представлен проект закона, который позволит выпустить на дороги беспилотные авто
- СМИ: Двигатели SJ-100 протестировали на птицах
- ЕС выделил €10 млн на формирование трибунала над российскими чиновниками
- Трамп поддержал инициативу Путина о взносе РФ в «Совет мира» из замороженных средств
- Трамп: Зеленский готов заключить сделку по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru