СМИ: Двигатели SJ-100 протестировали на птицах

На испытаниях в «ОДК-Сатурн» работающий мотор на взлетном режиме обстреляли из авиапушки тушками, имитирующими пернатых. Четыре «снаряда» за секунду попали в критичные точки вентилятора, но двигатель продолжил стабильную работу без повреждений.

По словам разработчиков, это означает, что встреча со стаей в реальном полете для SJ-100 не будет опасной. В «Ростехе» рассчитывают в ближайшее время завершить сертификацию ПД-8 для начала поставок самолета.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что мотор сертифицируют не позднее II квартала 2026 года.

Ранее у 14 Sukhoi Superjet выявили недостатки в конструкции фюзеляжа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

