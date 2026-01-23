СМИ: Двигатели SJ-100 протестировали на птицах
Российский авиадвигатель ПД-8 доказал свою устойчивость к столкновению с птицами, сообщают «Известия».
На испытаниях в «ОДК-Сатурн» работающий мотор на взлетном режиме обстреляли из авиапушки тушками, имитирующими пернатых. Четыре «снаряда» за секунду попали в критичные точки вентилятора, но двигатель продолжил стабильную работу без повреждений.
По словам разработчиков, это означает, что встреча со стаей в реальном полете для SJ-100 не будет опасной. В «Ростехе» рассчитывают в ближайшее время завершить сертификацию ПД-8 для начала поставок самолета.
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что мотор сертифицируют не позднее II квартала 2026 года.
Ранее у 14 Sukhoi Superjet выявили недостатки в конструкции фюзеляжа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
