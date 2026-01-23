Трамп: США направляют к Ирану значительные силы

Речь идет, в том числе, о кораблях. Президент указал, что к Ирану движется большой флот.

Трамп отметил, что «предпочел бы, чтобы ничего не произошло». Подчеркивается, что США внимательно наблюдают за ситуацией.

Ранее стало известно, что вероятность нанесения США военного удара по Ирану может вырасти на фоне усиления американской авианосной группировки в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

