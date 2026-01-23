Трамп: США направляют к Ирану значительные силы

Глава США Дональд Трамп сообщил журналистам, что Вашингтон следит за Ираном и направляет в регион значительные силы.

В Иране во время беспорядков повредили 250 школ и 300 мечетей

Речь идет, в том числе, о кораблях. Президент указал, что к Ирану движется большой флот.

Трамп отметил, что «предпочел бы, чтобы ничего не произошло». Подчеркивается, что США внимательно наблюдают за ситуацией.

Ранее стало известно, что вероятность нанесения США военного удара по Ирану может вырасти на фоне усиления американской авианосной группировки в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры