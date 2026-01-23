Представлен проект закона, который позволит выпустить на дороги беспилотные авто

Министерство транспорта России представило проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», сообщает «Коммерсант».

Минтранс РФ сообщил, что для беспилотных авто не выделят отдельных полос

Он позволит выпустить на дороги общего пользования автомобили, способные передвигаться без какого-либо участия человека. Ответственность за дорожно-транспортные происшествия с участием таких беспилотников будет распределена между владельцем, разработчиком программного обеспечения, сервисным центром, оператором и диспетчером.

Машины будут обозначаться специальными знаками. Эксперты считают необходимым ввести бирюзовые или оранжевые номера на такой транспорт. Минтранс считает, что к 2050 году половина автомобилей в России будут беспилотными.

Ранее автомобилисты призвали убрать «дыры» в законе об управлении беспилотными авто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Автомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры