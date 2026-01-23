Представлен проект закона, который позволит выпустить на дороги беспилотные авто
Министерство транспорта России представило проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», сообщает «Коммерсант».
Он позволит выпустить на дороги общего пользования автомобили, способные передвигаться без какого-либо участия человека. Ответственность за дорожно-транспортные происшествия с участием таких беспилотников будет распределена между владельцем, разработчиком программного обеспечения, сервисным центром, оператором и диспетчером.
Машины будут обозначаться специальными знаками. Эксперты считают необходимым ввести бирюзовые или оранжевые номера на такой транспорт. Минтранс считает, что к 2050 году половина автомобилей в России будут беспилотными.
Ранее автомобилисты призвали убрать «дыры» в законе об управлении беспилотными авто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Представлен проект закона, который позволит выпустить на дороги беспилотные авто
- СМИ: Двигатели SJ-100 протестировали на птицах
- ЕС выделил €10 млн на формирование трибунала над российскими чиновниками
- Трамп поддержал инициативу Путина о взносе РФ в «Совет мира» из замороженных средств
- Трамп: Зеленский готов заключить сделку по Украине
- Орбан ответил Зеленскому на оскорбительный «подзатыльник»
- Задержан начальника управления Федерального агентства по делам национальностей
- В Госдуму внесут инициативу о запрете имитации человеческого голоса при звонках
- Операторы связи выступили против ответственности за звонки мошенников
- СМИ: США и Украина предложат России взаимный отказ от ударов по энергообъектам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru