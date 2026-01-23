Представлен проект закона, который позволит выпустить на дороги беспилотные авто

Он позволит выпустить на дороги общего пользования автомобили, способные передвигаться без какого-либо участия человека. Ответственность за дорожно-транспортные происшествия с участием таких беспилотников будет распределена между владельцем, разработчиком программного обеспечения, сервисным центром, оператором и диспетчером.

Машины будут обозначаться специальными знаками. Эксперты считают необходимым ввести бирюзовые или оранжевые номера на такой транспорт. Минтранс считает, что к 2050 году половина автомобилей в России будут беспилотными.

Ранее автомобилисты призвали убрать «дыры» в законе об управлении беспилотными авто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

