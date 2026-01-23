СМИ: Россиян начали атаковать с помощью дипфейков из 2016-го

Собранные автоматически, эти материалы позволяют создавать сверхреалистичные подделки, которые сложно выявить. Как отмечают эксперты, такие дипфейки активно используются для шантажа и создания компрометирующего контента.

Основатель «Интернет-Розыска» Игорь Бедеров указал, что проблема стала массовой: с ней сталкивался каждый десятый россиянин, а в ближайшее время число инцидентов может увеличиться в разы. При этом большинство случаев правоохранителям неизвестно.

По словам экспертов, на таких архивных снимках нет цифровых следов, по которым обычно можно распознать фальсификацию, поэтому они особенно удобны для злоумышленников.

Ранее в «Сбербанке» предупредили об угрозе дипфейков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

