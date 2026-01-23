Легойда поддержал идею обязательной отработки после вузов
Идея обязательной отработки после окончания вуза для бюджетников сама по себе не является порочной, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
По его мнению, логика, при которой государство, оплатившее обучение, вправе ожидать ответа от выпускника, справедлива. Аналогичный принцип, как отметил Легойда, уже действует для целевиков, обучавшихся за счет будущего работодателя.
Однако профессор МГИМО МИД России подчеркнул, что формат такой отработки необходимо тщательно продумать, адаптировав его к современным сложным жизненным реалиям. При этом общественная критика подобных инициатив не должна быть причиной для полного отказа от их рассмотрения.
Ранее президент России Владимир Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
