«Не пойдут к врачу»: Фармацевты рассказали о нюансах онлайн-торговли лекарствами

Ранее депутаты Госдумы обратились с просьбой к главе правительства России Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о включении большего числа российских регионов в эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Об этом сообщило издание РБК. Сейчас в эксперименте участвуют Москва, Московская и Белгородская области. Также депутаты хотят изучить возможность включения в дистанционную торговлю льготных лекарств, которые пациенты получают за счет бюджета. По словам Пресняковой, пока что никто не получил разрешения на дистанционную торговлю рецептурными препаратами.

«Мы не против онлайн-торговли, но мы предупреждали, в частности, маркетплейсы, что лекарства — достаточно сложный товар. Он требует и надлежащего хранения, и должной температуры, он должен быть доставлен пациенту в надлежащем виде. Имели место случаи, когда привозились, например, смятые упаковки лекарств. Повторюсь, онлайн-продажа и доставка должны быть доступны населению в нынешних реалиях. Однако во всем мире растет роль фармацевтов, классических аптек, а у нас все сдвигается в сторону торговли. Фармацевт — не продавец, а специалист, который учился пять-шесть лет и получает знания наравне с врачом. Я поддерживаю включение в эксперимент большего числа регионов, однако пока никто еще на дистанционную торговлю лекарствами, отпускающимися по рецепту, разрешения не получил. », — сказала Преснякова.

При этом собеседница НСН предупредила, что чересчур активное развитие онлайн-торговли может привести к массовому самолечению.

«Тогда вообще никто не будет ходить к врачу. Все знают, что с первичным медицинским звеном у нас все достаточно сложно — нужно и записаться, и попасть к врачу, и очередь отстоять. К тому же, если пациент приходит к врачу за безрецептурным препаратом, провизор может его проконсультировать, что-то подсказать, а при онлайн-торговле это невозможно. Вместе с тем, например, льготники нуждаются в онлайн-доставке, однако она работает только в миллионниках, и то со сбоями», — подытожила она.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что дефицит фармацевтов в России вызван быстрым развитием аптечных сетей, вузы просто не успевают выпускать нужное количество людей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

