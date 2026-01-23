Летчик-космонавт Джанибеков: Курить в космосе возможно

Курить в космосе возможно, сообщил aif.ru летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

Но, по его словам, это неразумно, потому что необходимо беречь привозной с Земли кислород. Говоря о том, что возможно в космосе, космонавт указал, что «в космосе можно все».

Джанибеков признался, что некоторые ребята покуривали, что является неразумным.

