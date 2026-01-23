СМИ: Недостатки расследования и брань фигурантов помешали утвердить обвинение по делу генерала Булгакова

Стало известно, почему Генпрокуратура России не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 71-летнего экс-заместителя министра обороны РФ по тылу генерала армии в отставке Дмитрия Булгакова, сообщает «Коммерсант».

ОНК: У Иванова и Булгакова нет жалоб на условия в «Лефортово»

Речь идет не только о недоказанности обвинения в мошенничестве на 49 млн руб. Надзор счел, что предварительное следствие проведено неполно, а действия фигурантов, возможно следовало усилить дополнительными составами, например «покушением на мошенничество». Однако особенно Генпрокуратуру возмутила нецензурная брань, которая встречалась в обвинении более сотни раз.

Булгаков, который отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, был арестован в июле 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алексей Ерешко
