Болибок назвал самый опасный симптом коронавируса

По его словам, на фоне распространения новых штаммов COVID-19 потеря обоняния встречается реже, чем ранее. На обязательное заболевание не указывают даже повышенная температура и кашель.

Как отметил медик, диагностика заболевания «стала серьезной проблемой по той причине, что картинка изменилась».

Болибок назвал простой способ установить болезнь без анализов и аппаратуры. Для этого требуется послушать дыхание пациента. Если в состоянии покоя насчитывается более 20 вдохов в минуту, то следует немедленно обратиться за помощью к медикам.

Эксперт назвал одышку самым опасным симптомом коронавируса.

Ранее стала известна цель новой мутации COVID-19.

