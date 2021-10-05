Болибок назвал самый опасный симптом коронавируса
Потеря обоняния не является неотъемлемым симптомом при заражении коронавирусом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.
По его словам, на фоне распространения новых штаммов COVID-19 потеря обоняния встречается реже, чем ранее. На обязательное заболевание не указывают даже повышенная температура и кашель.
Как отметил медик, диагностика заболевания «стала серьезной проблемой по той причине, что картинка изменилась».
Болибок назвал простой способ установить болезнь без анализов и аппаратуры. Для этого требуется послушать дыхание пациента. Если в состоянии покоя насчитывается более 20 вдохов в минуту, то следует немедленно обратиться за помощью к медикам.
Эксперт назвал одышку самым опасным симптомом коронавируса.
Ранее стала известна цель новой мутации COVID-19.
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