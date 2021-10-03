Стала известна цель новой мутации COVID-19

COVID-19 мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху, New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

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Эксперты сравнили альфа и дельта варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV2. Как оказалось, коронавирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем.

Капли перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких. Как считают ученые, данное открытие наталкивает на мысль о необходимости усовершенствованных масок для людей во время массовых мероприятий.

Как сообщалось, разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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