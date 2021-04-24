Китай создаст эффективную при мутациях COVID-19 вакцину
Китайские ученые разрабатывают вакцину, которая будет эффективна при различных мутациях коронавируса и защитит человека от штаммов инфекции. Об этом рассказал глава комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР академик Чжун Наньшань в ходе конференции Китайского института инженерных наук в Гуанчжоу.
Академик отметил, что в Китае чаще всего применяют вакцины от COVID-19 компаний Sinovac и Sinopharm, однако эти препараты малоэффективны против штаммов, например, южноафриканской разновидности коронавируса.
Чжун Наньшань подчеркнул, что ученые «бросили все силы на разработку препарата», который будет способен справиться с мутациями COVID-19.
«На текущем этапе в нашей стране ведется разработка около 50 видов вакцин, а в мире - более 200. Возникает вопрос: какой из этих препаратов целесообразнее всего дорабатывать? Сможем ли мы правильно сосредоточить усилия в данном направлении? Это важные проблемы, которые нам вскоре предстоит решить», — цитирует академика ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Китай создаст эффективную при мутациях COVID-19 вакцину
- Жители России назвали признаки идеального города
- На Украине рассказали, почему Зеленский не сможет встретиться с Путиным в Москве
- Эпидемиолог посоветовал отказаться от отдыха за рубежом из-за COVID-19
- Более 33 тысяч ветеранов получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы
- СМИ: Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП
- Пушков: Переговоры с Зеленским не имеют смысла
- В России появятся электронные патенты для трудовых мигрантов
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Королевства Тонга
- «Путин переиграл Запад»: читатели Times прокомментировали учения РФ на границе с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru