Китай создаст эффективную при мутациях COVID-19 вакцину

Китайские ученые разрабатывают вакцину, которая будет эффективна при различных мутациях коронавируса и защитит человека от штаммов инфекции. Об этом рассказал глава комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР академик Чжун Наньшань в ходе конференции Китайского института инженерных наук в Гуанчжоу.

Академик отметил, что в Китае чаще всего применяют вакцины от COVID-19 компаний Sinovac и Sinopharm, однако эти препараты малоэффективны против штаммов, например, южноафриканской разновидности коронавируса.

Чжун Наньшань подчеркнул, что ученые «бросили все силы на разработку препарата», который будет способен справиться с мутациями COVID-19.

«На текущем этапе в нашей стране ведется разработка около 50 видов вакцин, а в мире - более 200. Возникает вопрос: какой из этих препаратов целесообразнее всего дорабатывать? Сможем ли мы правильно сосредоточить усилия в данном направлении? Это важные проблемы, которые нам вскоре предстоит решить», — цитирует академика ТАСС.

