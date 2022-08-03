В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости коронавирусом за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о снижении числа заражений коронавирусом за минувшую неделю на 9%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Между тем, уровень смертности остался прежним.

В период с 25 по 31 июля были зарегистрированы 6,5 млн новых случаев COVID-19, среди них смертельных случаев 14 тысяч.

Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии превысило 574 млн человек, 6,3 млн закончились летальным исходом.