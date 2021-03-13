Более 20% путешественников-россиян готовы сделать прививку от COVID-19 ради зарубежных поездок

«Отправиться за рубеж, растет. В новом опросе, который прошел на сайте Туту.ру в начале марта, приняли участие 2 237 человек. Из них 10% готовы привиться, если это откроет им путь в Европу, 4% согласны вакцинироваться ради поездки на море, еще 8% - ради любых зарубежных направлений. Таким образом, готовы вакцинироваться ради поездки за рубеж, если это будет необходимо, 22% россиян», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

При этом уже 18% путешественников сделали соответствующие прививки.

Количество желающих сделать прививку от COVID-19 для вылетов за границу в России в марте выросла на 3% по сравнению с сентябрем 2020 года. В тот период, согласно предыдущему опросу компании, вакцинироваться планировали 19% респондентов.

Напомним, массовую вакцинацию взрослых россиян в регионах страны начали с 18 января. Жители страны могут воспользоваться для прививки двумя зарегистрированными вакцинами на выбор – «Спутником V» или «Эпиваккороной».

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский усомнился, что паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции будут способствовать снижению заболеваемости. Причина - в возможных ошибках при их оформлении и выдаче документов.

