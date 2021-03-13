Инфекционист оценил влияние COVID-паспортов на распространение вируса

Ранее стало известно, что Еврокомиссия в марте планирует представить проект закона об электронном паспорте вакцинации. В документе будет содержаться информация о перенесенном заболевании, прививках, результатах теста на коронавирус. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендовала вводить подобные паспорта.

«Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов. Поэтому однозначно говорить, что введение каких-либо сертификатов гарантируемо снизит заболеваемость коронавирусной инфекцией, я бы не стал», — заявил Вознесенский.

Эксперт не исключил случаев махинаций и мошенничества в процессе выдачи COVID-паспортов. Также Вознесенский подчеркнул, что создание таких документов сомнительно с технической точки зрения. Специалист отметил, что тест-системы не дают на 100% верных результатов. Кроме того, результаты тестов могут попросту перепутать.

