Инфекционист оценил влияние COVID-паспортов на распространение вируса
Паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции вряд ли поспособствуют снижению заболеваемости из-за возможных ошибок при их оформлении и выдаче. Таким мнением поделился доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия в марте планирует представить проект закона об электронном паспорте вакцинации. В документе будет содержаться информация о перенесенном заболевании, прививках, результатах теста на коронавирус. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендовала вводить подобные паспорта.
«Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов. Поэтому однозначно говорить, что введение каких-либо сертификатов гарантируемо снизит заболеваемость коронавирусной инфекцией, я бы не стал», — заявил Вознесенский.
Эксперт не исключил случаев махинаций и мошенничества в процессе выдачи COVID-паспортов. Также Вознесенский подчеркнул, что создание таких документов сомнительно с технической точки зрения. Специалист отметил, что тест-системы не дают на 100% верных результатов. Кроме того, результаты тестов могут попросту перепутать.
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