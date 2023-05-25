Бочкарёв: Завершен монтаж кислородно-газификационной станции во флагманском центре ГКБ им Буянова

Во флагманском центре на базе больницы им. В.М. Буянова завершили монтаж кислородно-газификационной станции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он пояснил, что станция должны централизованно обеспечивать кислородом реанимационного, противошокового, операционного отделений, а также смотровых палат флагманского центра.

В здании завершены все подготовительные и монолитные работы, продолжается устройство фасада и отделочные работы. Ведутся работы по наладке инженерных систем и оборудования, добавил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Более 350 пациентов старше 90 лет получили экстренную помощь во флагманском центре больницы им. Вересаева

Флагманский центр состоит из шести разнопрофильных операционных. Медучреждение оснастят современным оборудованием. Для родственников пациентов будут созданы зоны комфортного ожидания.

Ранее сообщалось, что новый ангиографический операционный блок начал работу в городской клинической больнице №67 им. Л.А. Ворохобова в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваБольницы

Горячие новости

Все новости

партнеры