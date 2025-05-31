Минздрав: Чечня и Ингушетия являются регионами с наименьшей распространенностью курения

В марте 2025 года Чечня стала регионом, среди населения которого менее всего распространенно курение. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России.

По информации источника, в этот период показатели в республике составили всего 0,2%. На втором месте с самым некурящим населением оказалась Ингушетия (6,17%). Далее, согласно исследованию, идут жители Кабардино-Балкарии (10,31%), Карачаево-Черкесии (11,18%), а также Ямало-Ненецкого автономного округа (11,58%).