Минздрав: Чечня и Ингушетия являются регионами с наименьшей распространенностью курения
В марте 2025 года Чечня стала регионом, среди населения которого менее всего распространенно курение. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России.
По информации источника, в этот период показатели в республике составили всего 0,2%. На втором месте с самым некурящим населением оказалась Ингушетия (6,17%). Далее, согласно исследованию, идут жители Кабардино-Балкарии (10,31%), Карачаево-Черкесии (11,18%), а также Ямало-Ненецкого автономного округа (11,58%).
При этом в Минздраве рассказали, что марте 2025 года регионами с наибольшей распространенностью курения стали Еврейская автономная и Амурская области, Бурятия, Тыва и Алтай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru