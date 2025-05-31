Минздрав: Чечня и Ингушетия являются регионами с наименьшей распространенностью курения

В марте 2025 года Чечня стала регионом, среди населения которого менее всего распространенно курение. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России.

По информации источника, в этот период показатели в республике составили всего 0,2%. На втором месте с самым некурящим населением оказалась Ингушетия (6,17%). Далее, согласно исследованию, идут жители Кабардино-Балкарии (10,31%), Карачаево-Черкесии (11,18%), а также Ямало-Ненецкого автономного округа (11,58%).

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При этом в Минздраве рассказали, что марте 2025 года регионами с наибольшей распространенностью курения стали Еврейская автономная и Амурская области, Бурятия, Тыва и Алтай.

До этого психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью НСН отметил, что размещение страшных картинок на любом виде никотинсодержащей продукции не отпугнет зависимых россиян.

Ранее адвокат Андрей Князев в беседе с RT предупредил о штрафах до двух млн рублей за продажу вейпов несовершеннолетним.

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ФОТО: РИА Новости
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