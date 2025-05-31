СМИ: В Приморье 8 врачей обвинили в торговле 13 младенцами
В Приморском крае рассмотрят уголовное дело в отношении восьми врачей, которые подозреваются в продаже 13 младенцев за границу. Об этом говорится в Telegram-канале краевой прокуратуры.
Согласно версии следствия, с 2018 по 2020 год группа медработников незаконно оформляла медицинские документы, содержащие заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей.
Отмечается, что фигуранты дела использовали вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия и «осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей для их продажи и перемещения за рубеж».
Известно, что в результате таких действий были проданы 13 новорожденных. Сообщается, что в общей сложности за это фигуранты получили свыше 53 млн рублей. Теперь подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru