СМИ: В Приморье 8 врачей обвинили в торговле 13 младенцами

В Приморском крае рассмотрят уголовное дело в отношении восьми врачей, которые подозреваются в продаже 13 младенцев за границу. Об этом говорится в Telegram-канале краевой прокуратуры.

Согласно версии следствия, с 2018 по 2020 год группа медработников незаконно оформляла медицинские документы, содержащие заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей.