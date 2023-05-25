В больнице им. Л.А. Ворохобова открылись две высокотехнологичные рентгеноперационные

Новый ангиографический операционный блок начал работу в городской клинической больнице №67 им. Л.А. Ворохобова в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В его составе две операционные, которые мы оснастили высокотехнологичным оборудованием. С его помощью врачи смогут проводить сложные операции на кровеносных сосудах малотравматичным хирургическим методом. Он высоко эффективен и оказывает минимальное операционное воздействие на пациента», — рассказала вице-мэр.

Новое оснащение позволит увеличить объем плановой и экстренной рентгенхирургической медпомощи, оказываемой в больнице. Ракова подчеркнула, что оборудование закупили по контрактам жизненного цикла.

Новое подразделение размещено в корпусе, где находится приемное отделение больницы, отделения реанимации и кардиологии. Ангиографический операционный блок специализируется на экстренной и плановой рентгенэндоваскулярной медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сердца, головного мозга, периферических и интракраниальных сосудов, гинекологическими и урологическими патологиями.

В операционных разместили цифровые ангиографические установки экспертного класса с комплексом датчиков для проведения диагностических исследований органов, новейшим рентгенологическим оборудованием (C-дугами) для контроля за ходом операции в реальном времени, современной системой визуализации. Медики могут быстро и точно исследовать состояние сосудов и полостей сердца пациента и контролировать ход операций с максимальной точностью.

Функциональный операционный стол ангиографа рассчитан на вес до 210 кг, мощность оперблока позволяет проводить операции круглосуточно. Операционные также оснастили современным анестезиологическим и реанимационным оборудованием, системами мониторинга, расходными материалами для рентгенэндоваскулярных операций.

ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова — одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений в столице, ежегодно здесь проходят лечение около 90 тысяч человек. В учреждении используются современные методики нейрохирургии, сердечно-сосудистой, эндокринной, абдоминальной хирургии, травматологии, урологии, офтальмологии. Больница оснащена медицинским оборудованием экспертного класса.

