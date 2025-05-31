СФР: В РФ средняя пенсия у женщин больше, чем у мужчин

В России средняя пенсия у женщин выше, чем у мужчин. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ за 2025 год, передает РИА Новости.

По информации источника, в месяц средний размер пенсий у россиянок составляет 23 тысячи 249,58 рубля, а у мужчин-пенсионеров — 23 тысячи 28,33 рубля. При этом отмечается, что общая средняя пенсия по России зафиксирована на уровне 23 тысяч 175,17 рубля.