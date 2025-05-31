СФР: В РФ средняя пенсия у женщин больше, чем у мужчин

В России средняя пенсия у женщин выше, чем у мужчин. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ за 2025 год, передает РИА Новости.

По информации источника, в месяц средний размер пенсий у россиянок составляет 23 тысячи 249,58 рубля, а у мужчин-пенсионеров — 23 тысячи 28,33 рубля. При этом отмечается, что общая средняя пенсия по России зафиксирована на уровне 23 тысяч 175,17 рубля.

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К тому же в СФР подсчитали, что в настоящий момент страховые пенсии по старости в РФ получают свыше 33 млн граждан, по инвалидности — еще примерно 2,1 млн, а по потере кормильца — 1,4 млн россиян.

До этого стало известно, что в июне текущего года российские пенсионеры получат выплаты досрочно. Средства поступят 10–11 июня, а не после 12 числа, как это происходит обычно. Это будет сделано для того, чтобы избежать задержек из-за празднования Дня России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что Госдума РФ одобрила закон об ускоренной выплате средств маткапитала.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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