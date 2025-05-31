Хинштейн: В Рыльске при атаке БПЛА ВСУ пострадали 7 человек

По словам Хинштейна, украинские беспилотники попали в два пятиэтажных дома, после чего на первом этаже одного из зданий загорелась квартира, и пламя перекинулось на соседние балконы. Позже возгорание удалось ликвидировать.

При этом в соседнем доме беспилотник врезался в третий этаж. В одной из квартир тоже начался пожар, который оперативно потушили. Сообщается, что на местах ЧП работают все экстренные службы и глава района.

Хинштейн рассказал, что в результате атаки ВСУ в зданиях было выбито множество окон и посечены фасады. Жителей эвакуировали. Известно, что им предложили временное размещение, но все они предпочли остаться у родных.

Врио губернатора также добавил, что в поселке Артаково Льговского района при атаке БПЛА ВСУ загорелись два строения и гараж. В одном из помещений находилась семья из трех человек. Отмечается, что они самостоятельно обратились за помощью в местную больницу.

Ранее «Известия» сообщили, что в Курской области в Коренево при атаке ВСУ пострадала женщина.