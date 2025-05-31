Хинштейн: В Рыльске при атаке БПЛА ВСУ пострадали 7 человек
В Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ по Рыльску пострадали семь мирных жителей, в том числе семья из четырех человек с двумя подростками. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Отмечается, что еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Пострадавших отправили в местную ЦРБ.
По словам Хинштейна, украинские беспилотники попали в два пятиэтажных дома, после чего на первом этаже одного из зданий загорелась квартира, и пламя перекинулось на соседние балконы. Позже возгорание удалось ликвидировать.
При этом в соседнем доме беспилотник врезался в третий этаж. В одной из квартир тоже начался пожар, который оперативно потушили. Сообщается, что на местах ЧП работают все экстренные службы и глава района.
Хинштейн рассказал, что в результате атаки ВСУ в зданиях было выбито множество окон и посечены фасады. Жителей эвакуировали. Известно, что им предложили временное размещение, но все они предпочли остаться у родных.
Врио губернатора также добавил, что в поселке Артаково Льговского района при атаке БПЛА ВСУ загорелись два строения и гараж. В одном из помещений находилась семья из трех человек. Отмечается, что они самостоятельно обратились за помощью в местную больницу.
Ранее «Известия» сообщили, что в Курской области в Коренево при атаке ВСУ пострадала женщина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru