Умерла звезда американского сериала «МЭШ» Лоретта Суит

По данным источника, она умерла в собственном доме в Нью-Йорке. Актрисе было 87 лет. Причины ее смерти пока не называются, но, вероятнее всего, знаменитость скончалась по естественным причинам.

За свою карьеру Лоретта Суит снялась в нескольких телесериалах и полнометражных приключенческих фильмах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Роль в сериале «МЭШ», созданном Ларри Гелбертом по мотивам романа Ричарда Хукера «МЭШ: Роман о трех армейских докторах», принесла актрисе две премии «Эмми».



