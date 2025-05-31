Умерла звезда американского сериала «МЭШ» Лоретта Суит

Ушла из жизни звезда американского сериала о военно-полевом госпитале «МЭШ» Лоретта Суит. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на официального представителя знаменитости.

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По данным источника, она умерла в собственном доме в Нью-Йорке. Актрисе было 87 лет. Причины ее смерти пока не называются, но, вероятнее всего, знаменитость скончалась по естественным причинам.

За свою карьеру Лоретта Суит снялась в нескольких телесериалах и полнометражных приключенческих фильмах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Роль в сериале «МЭШ», созданном Ларри Гелбертом по мотивам романа Ричарда Хукера «МЭШ: Роман о трех армейских докторах», принесла актрисе две премии «Эмми».


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ФОТО: ТАСС
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