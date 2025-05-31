СМИ: Командиры ВСУ переправили в Сумскую область резервы от границы с Румынией

По данным источника, туда были перенаправлены подразделения 31-го Черновицкого погранотряда. Известно, что они были привлечены к участию в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка и пополнили ряды львовской 103-й бригады Территориальной обороны.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС России взяли под контроль Строевку в Харьковской области.

