СМИ: Пентагон заплатит $1 млрд за разработку оружия «глобального удара»

Отмечается, что заказом займется известная американская фирма «Lockheed Martin Space», производящая вооружение. К тому же, согласно опубликованному Пентагоном реестру контрактов, предприятие сможет увеличивать конечную стоимость заказа в пределах $1,002 млрд.

Также за «Lockheed Martin Space» остается создание системного обеспечения, оборудования, инженерных конструкций, дальнейшая поддержка программы и закупка всего необходимого для создания «Быстрого глобального удара».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что система противоракетной обороны США «Золотой купол» не будет готова к эксплуатации к концу президентского срока Дональда Трампа, как ранее утверждал сам американский лидер.