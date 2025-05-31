СМИ: Пентагон заплатит $1 млрд за разработку оружия «глобального удара»

Американское Министерство обороны заплатит свыше $1 млрд за разработку концепции, фигурирующей в официальных документах под названием «Быстрый глобальный удар». Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что заказом займется известная американская фирма «Lockheed Martin Space», производящая вооружение. К тому же, согласно опубликованному Пентагоном реестру контрактов, предприятие сможет увеличивать конечную стоимость заказа в пределах $1,002 млрд.

Также за «Lockheed Martin Space» остается создание системного обеспечения, оборудования, инженерных конструкций, дальнейшая поддержка программы и закупка всего необходимого для создания «Быстрого глобального удара».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что система противоракетной обороны США «Золотой купол» не будет готова к эксплуатации к концу президентского срока Дональда Трампа, как ранее утверждал сам американский лидер.

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ФОТО: РИА Новости
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