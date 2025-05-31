СМИ: Суд взыскал с иноагента Максаковой задолженность по налогам

Мировой суд Москвы взыскал с певицы Марии Максаковой (признана в России иноагентом) задолженность по налогам, сообщает РИА Новости.

Известно, что иск был подан представителями Федеральной налоговой службы. При этом сумма взыскания не уточняется.

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До этого в Пресненский суд столицы в отношении исполнительницы поступил новый административный протокол за нарушение законодательства об иноагентах. К тому же певицу уже заочно арестовали на основании части 2 статьи 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Гусейна Гасанова, обвиняемого в легализации денег, заработанных в результате уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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