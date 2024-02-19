Биолог: растворимый кофе опасен для здоровья

Он сослался на биохимические исследования, которые показали, что концентрация кофеина в растворимом напитке ничтожна. При этом в нем присутствует вещество теобромин, которое обладает обратным эффектом, затормаживая и даже вызывая сонливость.

Больше других теобромин присутствует в кофе «три в одном». Он также содержит отдушки, усилители вкуса и запаха, ароматизаторы и красители. При регулярном приеме они накапливаются, что чревато развитием эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита.

Ранее ученые заявили, что кофе помогает бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

