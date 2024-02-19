Биолог: растворимый кофе опасен для здоровья
Растворимый кофе не бодрит и может оказывать обратный эффект, а также имеет в составе опасные для пищеварительной системы вещества, сообщают «Известия» со ссылкой на биолога Александра Созыкина.
Он сослался на биохимические исследования, которые показали, что концентрация кофеина в растворимом напитке ничтожна. При этом в нем присутствует вещество теобромин, которое обладает обратным эффектом, затормаживая и даже вызывая сонливость.
Больше других теобромин присутствует в кофе «три в одном». Он также содержит отдушки, усилители вкуса и запаха, ароматизаторы и красители. При регулярном приеме они накапливаются, что чревато развитием эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита.
Ранее ученые заявили, что кофе помогает бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Биолог: растворимый кофе опасен для здоровья
- «Оппенгеймер» получил премию BAFTA как лучший фильм
- В США предостерегли НАТО от конфликта с Россией
- Пашинян: РФ не является союзником Армении по вопросу Украины
- Поддерживающие Трампа дальнобойщики отказались доставлять грузы в Нью-Йорк
- В казанском театре оперы и балета отменили спектакль из-за потопа
- Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля
- При пожаре в квартире на юге Москвы погиб человек
- Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра
- Сенатор Грэм предложил передавать оружие Украине в кредит
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru