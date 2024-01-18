Российский рынок кофе навынос вырос до рекордных 102,7 млрд рублей
В 2023 году российский рынок кофе навынос вырос до рекордных 102,7 миллиарда рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Smart Ranking.
В 2022 году рынок оценили в 85 миллиардов рублей, в 2021 году зафиксировано 57 миллиардов рублей. Лидерами отрасли стали кофейни Coffee Like. На втором и третьем местах Cofix и One Price Coffee.
Мировые цены на кофе вырастут из-за нападений хуситов, считают отраслевые аналитики, их слова приводит Reuters. Отмечается, что морские перевозки подорожали почти на 1505 из-за конфликта в Красном море. Обычно экспорт кофе достигает пика именно в это время года. Повышенный спрос погонит цены вверх наряду с растущими издержками производителей.
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в марте повысилась на 0, 22% до £3727 за тонну, сообщает Reuters, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru