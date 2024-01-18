Российский рынок кофе навынос вырос до рекордных 102,7 млрд рублей

Мировые цены на кофе вырастут из-за нападений хуситов, считают отраслевые аналитики, их слова приводит Reuters. Отмечается, что морские перевозки подорожали почти на 1505 из-за конфликта в Красном море. Обычно экспорт кофе достигает пика именно в это время года. Повышенный спрос погонит цены вверх наряду с растущими издержками производителей.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на какао-бобы с поставкой в марте повысилась на 0, 22% до £3727 за тонну, сообщает Reuters, передает «Радиоточка НСН».

